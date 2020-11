Zie meer met HDR10+



Wat is HDR10+? Alle Philips OLED TV's ondersteunen content die is gemasterd in deze dynamische HDR-video-indeling. U ziet meer van de details die de makers u graag willen laten zien. Daarbij maakt het niet uit of u een nieuwe serie streamt op platforms als Amazon Prime of Netflix, of een blu-rayboxset bekijkt.