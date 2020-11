Een Philips multigroom is in de basis altijd een baardtrimmer. Dankzij verschillende slimme opzetstukken in de vorm van trimmers en kammen voor hoofdhaar, snor, neus en de rest van je lichaam, kun je je haargroei overal trimmen– zelfs op gevoelige plaatsen. Onze multigroomers zijn volledig waterdicht en onderhoudsvrij. Het creëren van een complete look met één tool was nog nooit zo makkelijk.