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De ultieme verzorgingsset
20 in 1: gezicht, hoofd en lichaam
Precisietrimkam
Unieke OneBlade-technologie
De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.
Het snelbewegende knipelement (6000x per minuut) zorgt ervoor dat zelfs het langste haar doorloopt, met een glijdende coating en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen, zodat u uw baard comfortabel kunt stylen en scheren. Maak wangen, kin en nek schoon om uw baard precies te vormen.
De roestvrijstalen mesjes van de trimmer blijven als eerste scherp voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.
4.4
van 5
466
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Schermnaam X
10/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
is te gebruiken voor elke gewenste lengte.
ik maakte al langer gebruik van de Blade One. Maar de combinatie met hert multifunctionele scheerapparaat bevalt uitstekend. De Blade One voelt wel wat lichtjes aan en maakt meer geluid dan =de originele versie.
Voordelen
Voor alle haarlengtes
Nadelen
Ontbrekend passende etui
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 15-in-1 trimmer
Date of Use 2026-06-01
Frans van Woerkum
10/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Scheert nauwkeurig, veel mogelijkheden, goede batterij. Zeer tevreden
Voordelen
Nauwkeurig, snel, goede batterij
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-06
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-06
Flipfluitketel123
23/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Top product
Prima product, wel een overdaad aan extra opzetstukken. Maar het doet wat ‘t moet doen.
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-01
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1 trimmer
Date of Use 2026-04-01
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten
Vergeleken met de Philips All-in-One trimmer zonder het 41 mm knipelement