De Philips Series 9000 All-in-One series heb ik nu 30 dagen in mijn bezit. In deze tijd heb ik bijna elke accessoires gebruikt en dit is mij enorm goed bevallen. Van hoofd scheren tot baard trimmen. Ook kun je lichaamsbeharing ermee wegscheren. De koppen zijn makkelijk schoon te maken en te verwisselen. Er is een minpunt met de nieuwe oneblade. De powerknop ligt erg laag en het handvat is super dun. Bij de oude heb je wat meer houvast tijdens het scheren wat beter aanvoelt dan de nieuwe. Wel is de nieuwe oneblade een enorm stuk stiller en lijkt sterker/sneller te werken. De groomer zelf is van metaal en voelt kwalitatief goed aan en gaat lang mee op 1 lading. Al met al een goed product met veel bruikbare accesoires.