ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Meld je nu aan

Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday

14

d

Dagen

12

u

Uren

:

13

m

Minuten

:

56

s

Seconden

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

OneBladeBaardkam 1 mm

CP0362

Baardkam voor OneBlade

Deze kam is voor uw OneBlade. Met deze kam kunt u uw baard trimmen en stylen zoals u dat wilt. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.

Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
OneBlade

OneBlade
Gezicht

QP2724/14

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/24

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Refurbished 9000-serie

MG9540/15R1

Multigroom series 9000

Multigroom series 9000
Refurbished 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

MG9710/93R1

OneBlade First Shave

OneBlade First Shave
Refurbished First Shave

QP2515/16R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/25R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/60R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/20R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/25R1

Controleer hieronder op compatibiliteit

Baardkam voor OneBlade

  • Grijs

  • Haarlengte: 1 mm

Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Technische specificaties

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen