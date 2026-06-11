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  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

OneBladeIntimate

QP1924/24

4
| (288) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

€ 34,99

  • OneBlade

    OneBlade
    1 x SkinProtect-mesje

    € 17,99

  • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect-mesje

    € 24,59

€ 34,99

€ 34,99

Scheren en trimmen met extra huidbescherming

Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

  • 1 x SkinProtect-mesje

  • 1 x trimkam

  • 1 x scrubhandschoen

  • Oplaadbaar, nat of droog te gebruiken

Beschermt uw gevoelige gebieden

Beschermt uw gevoelige gebieden

Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.

Scheer met een extra laag bescherming

Scheer met een extra laag bescherming

Het SkinProtect-mesje biedt een extra laag bescherming voor gevoelige gebieden zoals intieme delen en oksels en is ontworpen om je huid te beschermen tegen sneetjes, wondjes en huidirritatie.

Scheer of trim comfortabel

Scheer of trim comfortabel

Scheer je intieme delen makkelijk en comfortabel, of klik de 3 mm dubbelzijdige trimkam op het mesje voor een eenvoudige trimbeurt. OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mesje en voelt dus comfortabel aan.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

288

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

11/06/2026

Nederland

Nederland

Fijne gladde mesjes

Ik vind deze mesjes van de Philips OneBlade fijner dan die van de normale versie. Ik gebruik de Philips OneBlade voor mijn benen en intime zone. En zeker voor de intime zone zijn dus intimate mesjes erg fijn. Ze glijden goed over je huid, waardoor ik minder irritaties krijgen. De Philips OneBlade scheert ook minder glad dan traditionele scheermesjes, waardoor ik minder last heb van irritaties.

Voordelen

Fijne gladde mesjes

Nadelen

De batterij is kleiner dan van onze andere oneblade

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-22

06/06/2026

Nederland

Nederland

Compact formaat, geweldig resultaat, snel en veili

Handig klein apparaatje, die perfect doet waar het is voor ontworpen. Werkt snel en veilig, geen kans (bij mij) op beschadiging van de huid. Snel overtollige beharing verwijderen.

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-21

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-21

05/06/2026

Nederland

Nederland

Doet wat het moet

Zeer tevreden met de Philips OneBlade Intimate QP1924/30. Het apparaat scheert comfortabel en veroorzaakt nauwelijks huidirritatie. Het is eenvoudig in gebruik, makkelijk schoon te maken en ideaal voor gevoelige zones. Een aanrader!

Voordelen

Eenvoudig in gebruik, licht fijn in de hand ,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-05-25

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.