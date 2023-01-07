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Dit product
OneBlade
2 x SkinProtect-mesje
€ 24,59
OneBlade
1 x SkinProtect-mesje
€ 17,99
€ 24,59
€ 24,59
Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren
2 vervangbare mesjes
Past op alle OneBlade-handgrepen
Mesje gaat tot 4 maanden mee*
Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.
Met het dubbelzijdige mesje kunt u in beide richtingen scheren en zo gemakkelijk bij lastige plekken komen, strakke lijnen creëren of stylen precies waar u maar wilt.
De robuuste roestvrijstalen mesjes zijn ontworpen voor langdurige prestaties. Voor behoud van een optimaal resultaat hoeft u elk mesje slechts om de 4 maanden te vervangen*. Het vervangen is eenvoudig en moeiteloos.
4.0
van 5
183
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Hoi!
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals beloofd
Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.
Voordelen
Werkt prima.
Nadelen
Verkrijgbaarheid mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Biertjes
21/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top artikel
Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee
Voordelen
Geen irritatie
Nadelen
Prijs mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Maickel79!
13/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
Verpakking op basis van recyclebaar papier