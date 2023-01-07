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  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
  • Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.

OneBlade2 x SkinProtect-mesje

QP229/50

4
| (183) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.
Ga voor comfortabel intiem scheren met OneBlade Intimate! Het SkinProtect-mesje met extra laag bescherming is ontworpen om je huid te beschermen tegen sneetjes, wondjes en huidirritatie. Dankzij het unieke design wordt je huid strakgetrokken, voor minder frictie en optimale resultaten. Elk mesje gaat tot 4 maanden mee*.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

OneBlade 2 x SkinProtect-mesje

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2 x SkinProtect-mesje

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Scheren en trimmen met extra huidbescherming

Moeiteloos intiem scheren, zacht voor de huid.

  • Eenvoudig en huidvriendelijk intiem scheren

  • 2 vervangbare mesjes

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Mesje gaat tot 4 maanden mee*

Beschermt uw gevoelige gebieden

Beschermt uw gevoelige gebieden

Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.

Scheer eenvoudig in beide richtingen

Scheer eenvoudig in beide richtingen

Met het dubbelzijdige mesje kunt u in beide richtingen scheren en zo gemakkelijk bij lastige plekken komen, strakke lijnen creëren of stylen precies waar u maar wilt.

Mesjes gaan tot 4 maanden mee*

Mesjes gaan tot 4 maanden mee*

De robuuste roestvrijstalen mesjes zijn ontworpen voor langdurige prestaties. Voor behoud van een optimaal resultaat hoeft u elk mesje slechts om de 4 maanden te vervangen*. Het vervangen is eenvoudig en moeiteloos.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

183

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

21/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top artikel

Top product en heel makkelijk in gebruik. Mesjes gaan lang mee

Voordelen

Geen irritatie

Nadelen

Prijs mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

13/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Ik ben uiterst tevreden met dit apparaat en de mesjes zijn makkelijk te vervangen Ook zijn deze vaak voordelig te krijgen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Verpakking op basis van recyclebaar papier