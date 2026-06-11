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Dit product
OneBlade
Intimate
€ 39,99
OneBlade
1 x SkinProtect-mesje
€ 17,99
OneBlade
2 x SkinProtect-mesje
€ 24,59
€ 39,99
€ 39,99
Voor intieme delen
Scheer met een extra laag bescherming
1 x trimkam
100% waterdicht
Oplaadbaar, nat of droog te gebruiken
Het SkinProtect-mesje biedt extra bescherming tegen huidirritatie op gevoelige plekken als de oksels en bikinilijn.
Het SkinProtect-mesje biedt een extra laag bescherming voor gevoelige gebieden zoals intieme delen en oksels en is ontworpen om je huid te beschermen tegen sneetjes, wondjes en huidirritatie.
Scheer je intieme delen makkelijk en comfortabel, of klik de 3 mm dubbelzijdige trimkam op het mesje voor een eenvoudige trimbeurt. OneBlade scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mesje en voelt dus comfortabel aan.
4.0
van 5
288
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
lea_95
11/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne gladde mesjes
Ik vind deze mesjes van de Philips OneBlade fijner dan die van de normale versie. Ik gebruik de Philips OneBlade voor mijn benen en intime zone. En zeker voor de intime zone zijn dus intimate mesjes erg fijn. Ze glijden goed over je huid, waardoor ik minder irritaties krijgen. De Philips OneBlade scheert ook minder glad dan traditionele scheermesjes, waardoor ik minder last heb van irritaties.
Voordelen
Fijne gladde mesjes
Nadelen
De batterij is kleiner dan van onze andere oneblade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-22
Wojtaazek
06/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Compact formaat, geweldig resultaat, snel en veili
Handig klein apparaatje, die perfect doet waar het is voor ontworpen. Werkt snel en veilig, geen kans (bij mij) op beschadiging van de huid. Snel overtollige beharing verwijderen.
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-21
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-21
Jamme26
05/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Doet wat het moet
Zeer tevreden met de Philips OneBlade Intimate QP1924/30. Het apparaat scheert comfortabel en veroorzaakt nauwelijks huidirritatie. Het is eenvoudig in gebruik, makkelijk schoon te maken en ideaal voor gevoelige zones. Een aanrader!
Voordelen
Eenvoudig in gebruik, licht fijn in de hand ,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-05-25
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.