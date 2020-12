In ons onderhoudsset met daarin de belangrijkste reinigingsaccessoires zitten 2 AquaClean-filters voor ontkalking voor dagelijks gebruik van je machine. Als je de AquaClean-filter hebt geïnstalleerd, is het daarnaast noodzakelijk eens in de 5000 kopjes of circa 1,5 jaar een ontkalker te gebruiken.



De meeste zuren, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (azijn), zullen de pijpen en slangen in je Philips-espressomachine beschadigen of de kalkaanslag niet goed oplossen. Gebruik daarom alleen het speciaal ontwikkelde ontkalkingsproduct hieronder. Dit product is los te koop.