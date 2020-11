Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean

Onze nieuwe en gepatenteerde innovatie, het AquaClean-waterfilter, zorgt ervoor dat u optimaal van uw volautomatische koffiemachine geniet. Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes uw machine niet te ontkalken en krijgt u het hygiënische voordeel van helder en zuiver water. Een bijkomend voordeel is dat de ontkalkingswaarschuwing automatisch wordt uitgeschakeld wanneer AquaClean is geïnstalleerd in uw koffiemachine.