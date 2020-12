2-delig buisvrij melksysteem

Onze 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan onder de kraan in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt*.



Vaatwasmachinebestendig

Voor uw gemak kunt u de LatteGo in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.



Bewaardeksel

Voor snel en handig bewaren in de koelkast of daarbuiten kunt u de speciale bewaardeksel voor de LatteGo gebruiken.



Schoonmaakprocedure:

Na gebruik

Haal de twee delen van de LatteGo uit elkaar en maak beide delen schoon in de vaatwasmachine of met lauwwarm water onder de kraan. U kunt daarbij afwasmiddel gebruiken.



Quick Clean-functie:

Als u LatteGo met melk in de koelkast wilt bewaren, kunt u een QUICK CLEAN uitvoeren. Niet alle machines beschikken over deze functie. U kunt Quick Clean selecteren via de Menu-knop. Deze functie laat heet water door het melksysteem stromen om het systeem snel te reinigen.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) die met één druk op de knop koffie zetten, werden vergeleken (2017)