Moet ik de rubberen plug van mijn Airfryer-pan verwijderen?
Nee, u hoeft dit niet te verwijderen, omdat dit de mand van uw Philips Airfryer op zijn plaats houdt. Als u dit kwijt bent, kunt u het bestellen via de online shop van Philips of kunt u contact opnemen met uw plaatselijke servicecentrum.
Steek de rubberen plug vanaf de bovenkant van de pan met de punt door het gat.
Trek met één hand aan de tip vanaf de achterzijde, terwijl u met de andere hand vanaf de bovenkant duwt tot de kegelvormige tip volledig door het gat is ingebracht.
Zie ook de onderstaande video:
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HD9270/70R1 , HD9252/90R1 , HD9280/60R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›