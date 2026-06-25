Philips-ondersteuning Moet ik de rubberen plug van mijn Airfryer-pan verwijderen?

Nee, u hoeft dit niet te verwijderen, omdat dit de mand van uw Philips Airfryer op zijn plaats houdt. Als u dit kwijt bent, kunt u het bestellen via de online shop van Philips of kunt u contact opnemen met uw plaatselijke servicecentrum.

De rubberen plug plaatsen voor het geval deze eruit valt: Steek de rubberen plug vanaf de bovenkant van de pan met de punt door het gat. Trek met één hand aan de tip vanaf de achterzijde, terwijl u met de andere hand vanaf de bovenkant duwt tot de kegelvormige tip volledig door het gat is ingebracht. Zie ook de onderstaande video: Zie ook de onderstaande video: