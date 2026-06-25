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Philips-ondersteuning

Moet ik de rubberen plug van mijn Airfryer-pan verwijderen?

Nee, u hoeft dit niet te verwijderen, omdat dit de mand van uw Philips Airfryer op zijn plaats houdt. Als u dit kwijt bent, kunt u het bestellen via de online shop van Philips of kunt u contact opnemen met uw plaatselijke servicecentrum.

Moet ik de rubberen plug van mijn Airfryer-pan verwijderen?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD9270/70R1 , HD9252/90R1 , HD9280/60R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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