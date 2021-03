1) Druk op de knop 'MENU' om het menu te openen en blader omlaag door op de omlaag-knop te drukken. Selecteer 'MACHINE MENU'. Druk op OK om te bevestigen.

2) Selecteer 'MAINTENANCE' (Onderhoud). Druk op OK om te bevestigen.

3) Selecteer 'DESCALING' (Ontkalken). Druk op OK om te bevestigen.

4) Druk op 'OK' om het ontkalken te starten.

5) Leeg het waterreservoir en giet alle Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met vers water tot het niveau MAX en plaats het terug in de machine. Druk op OK om te bevestigen.

6) Leeg het interne lekbakje. Druk op OK om te bevestigen.

7) Vul de helft van de melkbeker met schoon water. Plaats de beker en open het melkdoseersysteem.

8) Plaats één kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en één onder de koffie-/melkdoseertuit. Druk op OK om te bevestigen.

9) De ontkalkingsoplossing komt met regelmatige tussenpozen uit de machine. Op het display wordt de voortgang weergegeven.

10) Wacht tot de machine stopt en “RINSE TANK & FILL WITH WATER” (Reservoir spoelen en vullen met water) wordt weergegeven.

11) Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Druk op OK om te bevestigen.

12) Leeg het interne lekbakje. Druk op OK om te bevestigen.

13) Verwijder de melkbeker en leeg deze. Vul de helft van de melkbeker met vers water. Plaats de beker en open het melkdoseersysteem. Druk op OK om te bevestigen.

14) Plaats de kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit. Druk op OK om te bevestigen.

15) De spoelcyclus wordt geactiveerd. Op het display wordt de voortgang weergegeven.

16) Als de spoelcyclus is voltooid, begint de machine automatisch op te warmen. Het ontkalkingssymbool wordt niet meer weergegeven op het display.

17) Maak het lekbakje, de melkbeker en andere onderdelen schoon.

18) De machine is nu klaar om koffie te zetten.