Hoe kook je broccoli?



Broccoli lekker maken is helemaal niet moeilijk! De bereidingstijd is het belangrijkste bij het bereiden van broccoli; deze maakt het verschil tussen rauwe of juist te gare broccoli en een knapperig, frisgroen bijgerecht. Voorbereiding: Was de broccoli en snijd de onderkant van de stronk af. Snijd de broccoli in roosjes van ongeveer hetzelfde formaat en snijd de stronk in reepjes: je kunt deze heel goed eten, waarbij je ook nog eens voedselverspilling tegengaat. Kooktips:

Je kunt broccoli op veel verschillende manieren klaarmaken, maar dit zijn onze favoriete methoden voor 'perfecte' broccoli: Net als groene asperges kun je broccoli op dezelfde manier heel goed roerbakken. Snel klaar en bijzonder lekker!



Broccoli stomen zorgt ervoor dat je het grootste deel van de voedingsstoffen behoudt en is bovendien een vetvrije bereidingswijze. Stoom de broccoli ongeveer 6-8 minuten in je stoompan. Een gemakkelijke manier om gestoomde broccoli lekker te maken is door er wat sumak over te strooien: dit kruid heeft een heerlijke hartige citrussmaak.