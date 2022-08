Voordelen van een air cooker

Er zijn verschillende redenen waarom een air cooker een goede investering is. Zo biedt het apparaat diverse voordelen in de keuken: Koken in de air cooker behoudt tot 90% van alle voedingsstoffen op de 'Stomen door middel van lucht'-instelling*.

Je geniet van lekkere knapperige groente en mals, sappig vlees! De air cooker biedt namelijk de perfecte combinatie van tijd, temperatuur en vochtigheidsgraad voor elk ingrediënt met verschillende kookmethoden.

De air cooker kan gemakkelijk worden schoongemaakt dankzij automatische reinigingsprogramma's en vaatwasserbestendige onderdelen.

Je kunt de air cooker gebruiken voor veel verschillende voedingsmiddelen, inclusief vlees, groente, zelfgebakken brood en desserts.

Gebruik een handige app om de air cooker desgewenst vanaf de bank in te stellen. Koken in de air cooker is gemakkelijk en gezond, en zorgt bovendien voor ontzettend lekkere resultaten. Zo hoef je je gezin nooit meer slappe groente of droge kipfilet te serveren. Wil je weten hoe je de air cooker kunt gebruiken om lekkere, gezonde groente te bereiden? Of vraag je je af wat het verschil is tussen een air cooker en een airfryer? Dat leggen we in dit artikel uit. Wij wensen je alvast smakelijk eten! *Getest op broccoli, paprika en peultjes voor 90% vitamine C, op zalm voor 93% omega 3/6, en rundvlees voor 90% ijzer.