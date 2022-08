Gestoomde makreel: recept voor pepesan ikan

Makreel zit boordevol gezonde vetten en is rijk van smaak. Gestoomde makreel kun je daarom heel goed combineren met andere sterke smaken, zoals gember en sambal in de Indische klassieker pepesan ikan. Je hebt er wel behoorlijk wat ingrediënten voor nodig, maar het recept is heel simpel. Ingrediënten voor 4 personen 2 grote verse, schoongemaakte makrelen (of 4 filets)

4 stengels citroengras (sereh)

8 limoenblaadjes Voor de boemboe:

2 sjalotten

2 teentjes knoflook

3 cm gemberwortel

1 tl trassi

1 el azijn

1 tl bruine suiker

1 el ketjap manis

2 el sambal badjak (of meer als je van pittig eten houdt) Methode Snijd alle ingrediënten voor de boemboe fijn, doe ze in de keukenmachine of blender en blend ze tot je een grove pasta hebt.

Bedek de schoongemaakte makreel (of makreelfilets) aan de binnen- en buitenkant met de boemboe en leg de stengels citroengras en de limoenblaadjes erbovenop.

Stoom de gekruide makreel in een met aluminiumfolie bedekte ovenschaal ongeveer 30 minuten in de oven of in je air cooker.

Serveer met rijst en sperziebonen (of een andere groente naar keuze). Vergeet natuurlijk ook de kroepoek niet!