De klassieke gepofte aardappel is op zichzelf al een stevige maaltijd, maar voor velen van ons duurt het gewoon te lang om een perfect knapperige schil en een luchtige binnenkant te krijgen.



Hoe pof je aardappelen in de oven

Verwarm voor het koken je oven voor op 200°C. Was overtollig vuil van de aardappelschillen en dep ze droog. Kerf de bovenkant van je aardappelen in met een scherp mes om overtollig vocht te laten ontsnappen tijdens het koken. Bestrijk ze lichtjes met olie naar keuze en bestrooi ze met een beetje zout. De aardappelen kunnen dan direct op je bakplaat worden gelegd – je hebt geen folie nodig! Pof je aardappelen ongeveer 1 tot 1½ uur.



Aardappelen gezond poffen met een airfryer



De Philips Airfryer XXL kan in minder dan een half uur aardappelen poffen, zonder gedoe met extra olie. Het is zelfs de enige airfryer met vetreductietechnologie die overtollig vet vermindert en opvangt. Hier lees je hoe je aardappelen kunt bereiden voor gezonder bakken in de airfryer:

Verwarm de airfryer voor op 200°C. Zorg ervoor dat je de aardappelschillen wast om overtollig vuil te verwijderen, net zoals je zou doen wanneer je je aardappelen in de oven poft. Zorg ervoor dat de aardappelen droog zijn en plaats ze in het mandje van de friteuse. Voor het beste resultaat vul je het mandje niet te vol. Laat de Philips-vetverwijderingstechnologie de warmte circuleren en zijn werk doen. Schuif het mandje in het apparaat en stel de timer in op 25 minuten.

Aardappelen bakken in de oven

De perfecte geroosterde aardappel is een grote favoriet, maar vereist ook een mooie knapperige schil en een zachte, luchtige binnenkant. Er zijn heel wat tips en trucs om aardappelen te roosteren. De traditionele methode is om de oven te gebruiken. Maar hoe lang moeten aardappelen koken?

Aardappelen roosteren in de oven

Plaats je bakplaat in de oven en verwarm deze voor op 200°C. Bedek in een grote pan je aardappelen met koud water en breng aan de kook. Dek de pan niet af en zet het vuur laag om nog 2 tot 3 minuten te sudderen. Voeg olie of vet toe aan de verwarmde braadslede voordat je deze terugplaatst in de oven en nog een paar minuten verwarmt. Terwijl je wacht zeef je de aardappelen en dep je ze droog. Bestuif de aardappelen licht met een beetje bloem voordat je ze heel voorzichtig in de braadslede legt. Zorg ervoor dat alle aardappelen bedekt zijn met de hete olie of het vet. Voor een goed resultaat braad je de aardappelen iets minder dan een uur in de oven. Controleer de aardappelen af en toe en schud de bak voorzichtig om ervoor te zorgen dat de aardappelen gelijkmatig gaar zijn.

Aardappelen roosteren in de airfryer



Hoewel in de oven geroosterde aardappelen heerlijk smaken, is het niet altijd de gezondste manier om aardappelen te bakken. Als je probeert uit te zoeken hoe je aardappelen kunt roosteren met minder olie, kun je overwegen een airfryer te gebruiken, zoals deze van Philips . Eén eetlepel olie is alles wat je nodig hebt.

Het duurt ongeveer de helft van de tijd om je aardappelen te roosteren in een airfryer, vooral als je een hoogwaardige airfryer van Philips gebruikt! Hier lees je hoe je aardappelen kunt roosteren in je airfryer.