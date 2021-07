Bittere of zure koffie? Dit is de reden



Je koffie smaakt zuur of bitter, wat nu? Het is zo'n teleurstelling als je er bij de eerste slok achterkomt dat je espresso te bitter is. Er zijn een aantal dingen die kunnen zorgen voor bittere koffie of zure koffie, zoals een slechte kwaliteit van koffie, een vieze espressomachine en de verkeerde verhouding tussen koffie en water. Hoe maak je de lekkerste koffie die niet te zuur of te bitter smaakt? Hier lees je onze beste tips.