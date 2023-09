Philips-ondersteuning

Welke functies ondersteunt mijn verbonden Saeco-espressomachine?

De Saeco-espressomachines met ingebouwde Wi-Fi-connectiviteit kunnen rechtstreeks verbinding maken met internet zonder dat u een app op uw mobiele apparaat nodig hebt. Deze connectiviteitsfunctie opent een wereld aan nieuwe functies. Regelmatige automatische software-updates zorgen voor een constante verbetering van de prestaties en de beveiliging van de machine. Hierdoor zijn nieuwe functies mogelijk en wordt de inhoud continu bijgewerkt. Ingebouwde Wi-Fi-connectiviteit zorgt voor een nog betere ervaring en helpt u het beste uit uw machine te halen.



Hieronder vindt u de belangrijkste functies die per softwareversie/datum worden uitgebracht.



Verbind uw machine met uw Wi-Fi-netwerk en maak een "My Saeco"-account om de volledige functionaliteit van de machine te ervaren.



De onderstaande services zijn onderhevig aan wijzigingen en na verloop van tijd kunnen nieuwe landen of functies worden ontgrendeld, zodat de software van uw machine altijd up-to-date blijft. Updaten is essentieel om uw privacy en de juiste werking van uw machine te beschermen.



Tip om ervoor te zorgen dat uw machine automatisch updates ontvangt:

Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat in het stopcontact blijft en dat de machine verbonden blijft met Wi-Fi. Zorg dat het privacybeleid en My Saeco-account zijn ingeschakeld en dat de functie "Receive Automatic update" (Automatische updates ontvangen) is geselecteerd.