Voor machinetype: HD8743 tot en met HD8747 en RI8743 tot en met RI8747 plus een serienummer tussen TW901241438213 en TW901434485351.

Zodra het proces is gestart, moet het zonder onderbreking tot het eind worden voltooid. Het proces wordt niet beëindigd wanneer je de stekker van de machine uit het stopcontact haalt.

Als je de ontkalkingsprocedure niet kan voltooien, haal je de stekker van de machine uit het stopcontact, zet je de bedieningsknop in de stand BONEN en schakel je de machine in door op de aan-uitknop te drukken. De machine start het ontkalkingsproces automatisch vanaf stap 6. Ga vanaf daar verder tot het einde.

Ontkalkingsprocedure

1) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.

2) Schakel de machine uit door op de aan-uitknop te drukken.

3) Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.

4) Plaats een grote kom onder het heetwater-/stoompijpje.

5) Houd de knoppen ESPRESSO en COFFEE tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het rode lampje UITROEPTEKEN-lampje begint snel te knipperen en blijft dit gedurende de volledige ontkalkingscyclus doen.

6) De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen van één minuut via de interne leidingen in het lekbakje terecht. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Wacht tot het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden.

Let op: Als je de machine niet uit hebt geschakeld voordat je op de twee knoppen drukt, begint het apparaat koffie te zetten in plaats van dat de ontkalkingscyclus wordt geactiveerd. Als dit het geval is, begint u opnieuw bij stap 2.

7) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER.

8) Na ongeveer 1 minuut komt de ontkalkingsoplossing of het water met tussenpozen van één minuut uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

9) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de stand BONEN. Het rode GEEN WATER-lampje gaat branden.

10) Leeg de grote kom en het lekbakje en plaats ze terug.

Spoelcyclus

11) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

12) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De machine bereidt de interne leidingen voor.

13) Hierna begint het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam te knipperen. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.

14) De machine laat het water via de interne leidingen in het lekbakje lopen. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje.

15) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Nu komt er water uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is.

16) Hierna begint het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam te knipperen. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN. Het rode GEEN WATER-lampje gaat branden.

Tweede spoelcyclus

17) Leeg de grote kom en het lekbakje en plaats ze terug.

18) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met vers water. Plaats het terug in de machine.

19) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER.

20) Het water komt uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is.

21) Hierna wordt de machine uitgeschakeld. Het rode UITROEPTEKEN-lampje dooft. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.

22) Spoel het lekbakje schoon en plaats het terug. Breng de Pannarello/Cappuccinatore en het INTENZA+-waterfilter (indien van toepassing) opnieuw aan.

23) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met vers water. Plaats het terug in de machine.

24) Schakel de machine in als je koffie wilt zetten.