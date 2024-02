Opladen via USB-A, adapter niet meegeleverd. Plasticvrije verpakking.

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van de productontwikkeling. Deze verpakking is recyclebaar en wordt geleverd zonder plastic onderdelen. Het is ons doel om afval te verminderen en het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen tot een minimum te beperken. Als u een adapter nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via Consumer Care Center: www.philips.com/support