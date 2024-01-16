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Niet meer leverbaar
TAT8506BK/00
Ruisonderdrukking Pro
Onderdrukking van windgeluid
Geraffineerd ontwerp
Universele bevestiging
Richt u op de geluiden die u wilt horen. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van meerdere microfoons en geavanceerde audioverwerking om extern geluid weg te filteren. U kunt de Bewustzijnsmodus activeren door een oordopje aan te raken en u kunt de onderdrukking van windgeluid regelen via de Philips Headphones-app.
Of het nu gaat om een nummer of een podcast: Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor een rijke bas en een mooie helderheid. Het geluid wordt onderbroken als u een oordopje uitdoet en de beste codec voor uw iOS- of Android-apparaat wordt automatisch geselecteerd. U geniet van superieur geluid, ongeacht de streamingservice die u gebruikt.
Het ronde design van deze oortjes is een echte blikvanger en u kunt een donkere of lichte kleurencombinatie kiezen die bij uw look past. Siliconen oordopjes in zes maten en een extra paar van schuimrubber zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.
Prijzen
3.9
van 5
16
Reviews & awards
Appie62
16/01/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Een geweldige ervaring
Een fijne kwaliteit super geluid en bas zit goed dit is mijn tweede earpod de was ook een goede en deze is nog beter geweldig
Voordelen
Goede kwaliteit,luid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons
R. aus FN
05/10/2024
Deutschland
Geverifieerde koper
Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth
Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.
Voordelen
voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506WT True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506WT True Wireless Kopfhörer
Ajnat
13/01/2024
Deutschland
Geverifieerde koper
Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound
Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.
Voordelen
Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase
Nadelen
Relativ groß
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Kopfhörer