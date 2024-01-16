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Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Reviews & awards

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart
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Kies voor de perfecte draadloze oortjes die net zo goed klinken als ze eruitzien. Noise Canceling Pro blokkeert externe geluiden zodat u helemaal kunt opgaan in podcasts en afspeellijsten. Buiten aan het bellen? U bent duidelijk te horen, zelfs als het flink waait.
Bekijk alle voordelen

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  • Ruisonderdrukking Pro

  • Onderdrukking van windgeluid

  • Geraffineerd ontwerp

  • Universele bevestiging

Focus waar u wilt. Ruisonderdrukking Pro

Focus waar u wilt. Ruisonderdrukking Pro

Richt u op de geluiden die u wilt horen. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van meerdere microfoons en geavanceerde audioverwerking om extern geluid weg te filteren. U kunt de Bewustzijnsmodus activeren door een oordopje aan te raken en u kunt de onderdrukking van windgeluid regelen via de Philips Headphones-app.

Gedetailleerd geluid. Rijke bas

Gedetailleerd geluid. Rijke bas

Of het nu gaat om een nummer of een podcast: Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor een rijke bas en een mooie helderheid. Het geluid wordt onderbroken als u een oordopje uitdoet en de beste codec voor uw iOS- of Android-apparaat wordt automatisch geselecteerd. U geniet van superieur geluid, ongeacht de streamingservice die u gebruikt.

Elegant rond design. Perfecte, comfortabele pasvorm

Elegant rond design. Perfecte, comfortabele pasvorm

Het ronde design van deze oortjes is een echte blikvanger en u kunt een donkere of lichte kleurencombinatie kiezen die bij uw look past. Siliconen oordopjes in zes maten en een extra paar van schuimrubber zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-3112060

Recensies

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3.9

van 5

16

Reviews & awards

3

16/01/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een geweldige ervaring

Een fijne kwaliteit super geluid en bas zit goed dit is mijn tweede earpod de was ook een goede en deze is nog beter geweldig

Voordelen

Goede kwaliteit,luid

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True wireless koptelefoons

05/10/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth

Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.

Voordelen

voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506WT True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506WT True Wireless Kopfhörer

13/01/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound

Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.

Voordelen

Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase

Nadelen

Relativ groß

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT8506BK True Wireless Kopfhörer

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen