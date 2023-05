Elegant rond design. Perfecte, comfortabele pasvorm

Het ronde design van deze oortjes is een echte blikvanger en u kunt een donkere of lichte kleurencombinatie kiezen die bij uw look past. Siliconen oordopjes in zes maten en een extra paar van schuimrubber zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.