Uw leven, uw bewegingen, uw muziek

Muziek of gesprekken, deze aantrekkelijke true wireless koptelefoon is er klaar voor. Ruisonderdrukking Pro verwijdert achtergrondgeluiden: perfect voor buiten luisteren of onderweg naar uw werk. De koptelefoon heeft een stevige, comfortabele pasvorm en de metallic look voegt een vleugje stijl toe. Bekijk alle voordelen