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Niet meer leverbaar
Ruisonderdrukking Pro
Twee microfoons voor heldere gesprekken
Draadloze oplaadcase
IPX5-bescherming tegen water
Deze True wireless koptelefoons zien er niet alleen geweldig uit, maar zorgen er ook voor dat u zich kunt concentreren. Geavanceerde ruisonderdrukking filtert ongewenste geluiden uit en met de bewustzijnsmodus hoort u de wereld om u heen. Schakel de modus voor spraakverbetering in de Philips Headphones-app in om met iemand in de buurt te praten zonder een oordopje te verwijderen.
Onderweg. In de trein. In het park of in de sportschool. Waar u ook luistert: Perfect afgestemde drivers van 10 mm zorgen voor geweldig geluid voor elk nummer, elke afspeellijst en nog veel meer. Als u een oordopje uitdoet, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje weer terug en de muziek wordt weer afgespeeld.
Met twee microfoons die zich richten op het geluid van uw stem hoort u duidelijk en kunt u uw spreektijd verdubbelen door het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoons worden automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw huidige oordopje bijna leeg is.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Voordelen
Son et batterie
Nadelen
Boîtier gros
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT5506BK Casque True Wireless
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT5506BK Casque True Wireless