27 uur afspeeltijd (ANC aan/uit)*

Het maakt niet uit of ANC is in- of uitgeschakeld: u beschikt over 27 uur speeltijd met hetzelfde heldere, gedetailleerde geluid. Laad de koptelefoon 15 minuten op voor 5 uur extra speeltijd. Volledig opladen duurt 4 uur via de meegeleverde USB-C.