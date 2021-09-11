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Niet meer leverbaar

Draadloze koptelefoon voor over het oor

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Reviews & awards
Een meeslepende ervaring
Inspiratie. Motivatie. Concentratie. Met uitstekende actieve ruisonderdrukking en helder geluid voor gesprekken heeft deze draadloze over-ear koptelefoon alles wat u wilt. De volledig geïntegreerde Google Assistant geeft u handsfree vrijheid.
Bekijk alle voordelen

Een meeslepende ervaring

  • Ruisonderdrukking Pro

  • Google Assistant geïntegreerd

  • Bluetooth multipoint

  • Aanraakbediening

Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen

Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen

Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren ruis van buitenaf eruit. Bedek de rechteroorschelp om de Bewustzijnsmodus te activeren en laat de wereld weer toe.

Rond model voor over het oor. Slank design, fantastisch geluid

Rond model voor over het oor. Slank design, fantastisch geluid

De ronde oorschelpen zorgen voor een stijlvolle look. De pasvorm voor over het oor zorgt voor een afdichting die extern geluid passief isoleert. Perfect afgestemde drivers van 40 mm zorgen voor een diep basgeluid, een uitgebalanceerd middenbereik en sprankelende hoge frequenties.

De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

Verbeter het basgeluid. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met één tik schakelen tussen vooraf ingestelde ANC-modi.

Technische specificaties

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Recensies

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2.4

van 5

18

Reviews & awards

11/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Voordelen

Heerlijke en snelle bediening.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Voordelen

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Nadelen

Kein aptx

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Voordelen

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Nadelen

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Fast Pair is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

  2. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.