De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

U kunt onze app gebruiken om dynamische bas te activeren of om de instelling met lage latentie in te schakelen tijdens het bekijken van video's. Er is ook een reeks vooraf ingestelde geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts! Vergeet u ook wel eens om uw koptelefoon uit te schakelen? Stel in de app de timer in en hij wordt automatisch uitgeschakeld.