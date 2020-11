De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om uw hartslag te volgen tijdens uw work-out. Of gebruik de app om het geluid van de muziek of podcasts waar u naar luistert aan te passen. Verbeter de bas, verlaag de hoge tonen of kies uit vooraf ingestelde geluidsstijlen.