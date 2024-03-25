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Niet meer leverbaar

Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Reviews & awards

Train slimmer. Bij elk weer.

Haal het meeste uit uw training met deze waterdichte sporthoofdtelefoon. De hartslagmeter helpt u uw ritme te vinden en het energieke geluid zorgt dat u niet opgeeft. U kunt uw voortgang volgen met de Philips-app voor hoofdtelefoons.

Bekijk alle voordelen

Train slimmer. Bij elk weer.

  • Ingebouwde hartslagmeter

  • 6 uur afspeeltijd

  • Comfortabele pasvorm

  • IPX5-waterbestendig en zweetbestendig

Train slimmer. Ingebouwde hartslagmeter

Volg uw hartslag met de ingebouwde monitor. Een sensor in het oordopje volgt uw hartslag nauwgezet. U weet wanneer u kunt pushen en wanneer u moet rusten. Compatibel met fitnessapps zoals Strava en Runkeeper, en met de Philips Headphones-app.

Energiek geluid. 6 uur afspeeltijd tijdens monitoring

Ren sneller. Spring hoger. Trap harder. U krijgt helder geluid, een krachtige bas en een speelduur van 6 uur, zelfs wanneer u uw hartslag bijhoudt. Eén keer opladen duurt 2 uur via USB-C en met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten hebt u nog een uur afspeeltijd.

De gewenste pasvorm. Inclusief oorhaakjes en vleugeltips

Kies voor de flexibele vleugeltips van siliconen die stevig onder de rand van uw oor passen. Of kies voor de oorhaakjes die comfortabel over uw oor passen. Een ruime keuze aan dopjes waarmee u de perfecte pasvorm kunt maken.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

5

Reviews & awards

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Voordelen

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Nadelen

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2023-11-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Voordelen

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Nadelen

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2022-07-01

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Voordelen

Eenvoudig

Nadelen

Melding batterij leeg

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-12-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum gebruik 2020-12-10

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