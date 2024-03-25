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Niet meer leverbaar
TAA4205BK/00
Train slimmer. Bij elk weer.
Haal het meeste uit uw training met deze waterdichte sporthoofdtelefoon. De hartslagmeter helpt u uw ritme te vinden en het energieke geluid zorgt dat u niet opgeeft. U kunt uw voortgang volgen met de Philips-app voor hoofdtelefoons.
Ingebouwde hartslagmeter
6 uur afspeeltijd
Comfortabele pasvorm
IPX5-waterbestendig en zweetbestendig
Volg uw hartslag met de ingebouwde monitor. Een sensor in het oordopje volgt uw hartslag nauwgezet. U weet wanneer u kunt pushen en wanneer u moet rusten. Compatibel met fitnessapps zoals Strava en Runkeeper, en met de Philips Headphones-app.
Ren sneller. Spring hoger. Trap harder. U krijgt helder geluid, een krachtige bas en een speelduur van 6 uur, zelfs wanneer u uw hartslag bijhoudt. Eén keer opladen duurt 2 uur via USB-C en met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten hebt u nog een uur afspeeltijd.
Kies voor de flexibele vleugeltips van siliconen die stevig onder de rand van uw oor passen. Of kies voor de oorhaakjes die comfortabel over uw oor passen. Een ruime keuze aan dopjes waarmee u de perfecte pasvorm kunt maken.
3.2
van 5
5
Reviews & awards
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Voordelen
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Nadelen
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2023-11-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Voordelen
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Nadelen
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2022-07-01
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Voordelen
Eenvoudig
Nadelen
Melding batterij leeg
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2020-12-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Datum gebruik 2020-12-10
De werkelijke resultaten kunnen variëren