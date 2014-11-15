Een compact kastje dat in elk interieur past. Geen fratsen, niet opvallend. Mooi. Het activeren van de boxen is niet heel ingewikkeld, maar een leek zal er toch wel even mee bezig zijn. Het omzetten van mijn gratis Spotify-account naar een premium variant duurde even en dat zorgde ervoor dat ik telkens dacht iets fout te hebben gedaan. Na een klein halfuurtje werkte alles naar behoren. De energievoorziening gaat via een snoer, dus meenemen naar de camping is wat lastig. Dat vind ik wel jammer. De boxen staan bij mij thuis gewoon op een klein tafeltje bij een stopcontact. Wat ik erg kan waarderen is het gemak. Je pakt je telefoon zoekt een liedje op, drukt op play en hoppa, de box komt tot leven. Het geluid is oké. Verwacht geen super surround geluid. Het is prima voor een sfeermuziekje. Ook jammer is dat je de boxen alleen maar voor spotify kan gebruiken. Er zit geen ingang op om een externe versterker aan te sluiten. Dat zou wel heel fijn geweest zijn. conclusie: een handig, leuk dingetje met wat beperkingen.