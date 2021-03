Muziek afspelen vanuit één luidspreker of vanuit allemaal tegelijk

Met Multiroom-luidsprekers kunt u nummers afspelen in één kamer, of in meerdere kamers tegelijkertijd, zodat u uw muziek overal kunt luisteren in huis waar u ook heen gaat of alleen op de plek waar u het wilt. Iedereen kan muziek afspelen op een bepaalde luidspreker, en als er extra luidsprekers zijn gekocht kunnen ze gemakkelijk en draadloos worden toegevoegd aan het systeem.