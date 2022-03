Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning

Als u problemen of vragen hebt over de universele afstandsbediening, of als een functietoets van de originele afstandsbediening niet wordt overgenomen door het uitgebreide, ingebouwde codegeheugen van de afstandsbediening, kunt u zeven dagen per week contact opnemen met de helpdesk.