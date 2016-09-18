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Niet meer leverbaar

ActionFitBluetooth®-sporthoofdtelefoon

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Reviews & awards

Draadloze vrijheid. Ultieme prestaties.

De Philips Actionfit SHQ8300 draadloze oortelefoon is gemaakt voor sport en actie. Deze oortelefoon produceert een krachtige bas en is zweet- en regenbestendig en uiterst comfortabel. U kunt kiezen tussen twee draagmethoden afhankelijk van uw behoefte.

Bekijk alle voordelen

Pas uw pasvorm aan

Draadloze vrijheid. Ultieme prestaties.

  • 13,6 mm drivers/halfgesloten

  • Oordopje

Ultralicht ontwerp van 18 g voor ultiem comfort

Ultralicht ontwerp van 18 g voor ultiem comfort

Met een gewicht van slechts 18 g zijn deze ActionFit-sportoortelefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen met Bluetooth®

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen met Bluetooth®

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-hoofdtelefoon met slechts één druk op de knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Hoogwaardig geluid voor topprestaties

Hoogwaardig geluid voor topprestaties

De neodymium-drivers van 13,6 mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor u tot het uiterste kunt gaan.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

7

Reviews & awards

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

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