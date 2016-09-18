Ja, jeg ved godt de er billige, men helt ærligt Phillips? Dette produkt er simpelthen så langt under standard, at det havde været bedre at smide pengene ud af vinduet. Jeg sidder med mit andet sæt SHQ8300, der netop er gået i stykker og skal nu atter ned og bytte det hos forhandleren. Begge sæt efter kun ganske få træninger. Hvorfor de går i stykker aner jeg ikke, men tror det er pga sved, selvom det hedder sig de er sved- og fugt-tætte. Åbenbart er de ikke testet på personer der sveder normalt ved træning. Det kunne også være magneten i den tilhørende klemme, der går ind og ødelægger noget, men hvem ved? Fjern venligt dette produkt fra jeres sortiment. I det mindste, lad være med at sælge dem som sports-øretelefoner. Det er bare ikke godt nok.