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Niet meer leverbaar
Hoogwaardige prestaties
Bent u op zoek naar de perfecte mix van prestaties, comfort en kwaliteit? Deze over-ear-koptelefoon met open achterkant biedt nog meer luisterplezier voor thuis. U krijgt geweldig geluid, een hoogwaardige constructie en vergulde kabelaansluitingen.
Neodymium-drivers van 50 mm
Design met open achterkant
Afneembare kabel van 3 m
Voel de muziek. Perfect afgestemde drivers van 50 mm zorgen voor een strakke bas, evenwichtige middentonen en kristalheldere hoge frequenties. De drivers zijn afgestemd op de natuurlijke geometrie van het oor, zodat er geen detail verloren gaat.
De hoofdband is verstevigd met duurzaam staal, wat precies de juiste spanning geeft voor een stevige pasvorm. Het dubbellaagse hoofdbandkussen biedt écht comfort en de ademende oorkussens zijn perfect voor lange luistersessies.
Ga helemaal op in uw favoriete albums – op uw smart-apparaat, audio-installatie, TV of laptop. De meegeleverde kabel is voorzien van een adapter van 6,3-3,5 mm. Dit zorgt voor optimale verbinding wanneer u luistert op hoogwaardige audio-apparatuur.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Voordelen
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2022-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2022-05-12
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Voordelen
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Nadelen
rumore plasticoso qunado si muovono
Deze review is gemaakt voor SHP9600 Cuffie over ear
Datum gebruik 2023-04-04
Deze review is gemaakt voor SHP9600 Cuffie over ear
Datum gebruik 2023-04-04
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.