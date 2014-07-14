Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Puur High Definition-geluid
Deze ultieme High Definition-hoofdtelefoon levert een zeer gedetailleerd geluidsbeeld. Speciaal getunede luidsprekerdrivers reageren uiterst precies op audiosignalen. Ultrabrede frequentierespons.
Puur High Definition-geluid
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.
0
De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug zorgt voor een verbinding met een grotere betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones