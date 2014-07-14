ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

CineosHiFi-hoofdtelefoon

SHP9000/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Puur High Definition-geluid

Deze ultieme High Definition-hoofdtelefoon levert een zeer gedetailleerd geluidsbeeld. Speciaal getunede luidsprekerdrivers reageren uiterst precies op audiosignalen. Ultrabrede frequentierespons.

Bekijk alle voordelen

Pure HiFi

Puur High Definition-geluid

  • Puur High Definition-geluid

Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.

Met opbergetui

0

De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding

De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug zorgt voor een verbinding met een grotere betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen