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Niet meer leverbaar
SHL2605BK/00
Helder en natuurlijk geluid
Slank en modern ontwerp met krachtig geluid. De grote maar lichte hoofdtelefoon biedt een ongelofelijke luisterervaring en optimaal comfort.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Krachtige 32 mm neodymium-luidsprekers zorgen voor helder natuurlijk geluid
2.3
van 5
3
Reviews & awards
Trucker
06/10/2015
United Kingdom
Good Buy
Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic
Peuxman
07/05/2017
France
Décevant....
Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic
peron
05/01/2015
France
Je me l'ai acheté et je le déconseille
pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic
Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic