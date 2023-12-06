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Hoofdtelefoons met microfoon

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL2605BK/00

Hoofdtelefoons met microfoon

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 365.9 kB
  • 6 December 2023

Korte gebruikershandleiding - English (US)

  • PDF bestand, 51.5 kB
  • 8 December 2023

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