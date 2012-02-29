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Niet meer leverbaar
SHC1300/00
Draadloos gemak met infraroodtransmissie
Deze draadloze IR-hoofdtelefoon van normaal formaat combineert kwaliteit en gebruiksgemak, zodat u thuis optimaal van uw muziek kunt genieten.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.
2.9
van 5
46
Reviews & awards
dukedelabrador
29/02/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Voordelen
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Nadelen
niente da segnalare.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-12-31
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Voordelen
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Nadelen
visiblement Philips ne le produit plus
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Datum gebruik 2017-11-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Datum gebruik 2017-11-02
Batterijen niet bijgeleverd