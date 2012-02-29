Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.