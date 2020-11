Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden

Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale thermometer weet je snel of het veilig is de melk of het voedsel te eten of drinken. Je hoeft nooit meer te raden naar de temperatuur van opgewarmde flessen of potjes en het is een handig apparaat om te controleren of het voedsel nog warm genoeg is, als je tijdens het voeden een pauze hebt genomen.