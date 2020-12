Met miniblender, hakmolen en bewaarsysteem

Bereiden: met de Philips Avent-miniblender en de hakmolen voor vochtige ingrediënten kun je heel eenvoudig natuurlijk en gezond voedsel bereiden, precies zoals je baby het wil. Bewaren: gebruik de stevige, stapelbare bekers om de voeding in de koelkast of vriezer te bewaren. Voeden: geef je baby thuis en onderweg verse voeding die je zelf hebt bereid. Bovendien kun je de voeding opwarmen in de beker met behulp van de Philips Avent fles- en babyvoedingverwarmer.