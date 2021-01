Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Zelfstandig leren drinken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. We proberen de overgang van borst- of flesvoeding naar een tuitbeker zo gemakkelijk en zo comfortabel mogelijk te maken. We werken samen met gezondheidsprofessionals om er zeker van te zijn dat elke fles en beker die we ontwikkelen hun groeiende motor en drinkvaardigheiden stimuleert en ondersteunt. Dus of jouw kleintje nu een speen, een zachte of een harde tuit, een rietje of een 360° drinkrand gebruikt, je kunt er zeker van zijn dat dit product is ontwikkeld met de ontwikkeling je kleintje in gedachten. Al onze drinkoplossingen zijn ook van superieure kwaliteit en natuurlijk BPA-vrij/0% BPA.