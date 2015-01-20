Onze kleine meid is zeer tevreden over deze fles. Helaas dat ze zelf nog geen letter op papier krijgt, dus schrijft papa deze review. Er zijn vele spenen te krijgen voor elke levensfase en type voeding. Ik lees hier dat spenen schijnen te scheuren, daar hebben wij na enkele maanden nog geen vervelende ervaring mee. Mogelijk heeft dit de met reinigingsmethode en/of -middelen te maken. De fles is makkelijk te (de)monteren en schoon te maken. De gemiddelde mens heeft echter geen zin en tijd om de verschillende toevoerstanden uit een handleiding te gaan opzoeken. Het lijkt me dat het niet zo moeilijk is om op de fles zelf (door icoontjes) aan te geven hoe een en ander werkt.