Pas de drinksnelheid aan de behoeften van je baby aan

Met de speen voor variabele toevoer kun je de toevoersnelheid aan de dikte van vloeistof en het ritme van je baby aanpassen. We raden deze speen aan voor dikkere vloeistoffen zoals (dikke) melk, melk vermengd met babyrijst, melk vermengd met babyvoeding, soep… Als je baby klaar is voor een hogere drinksnelheid, raden we de Philips Avent-speen voor dikke voeding aan.