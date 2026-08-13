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  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
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  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
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  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

Niet meer leverbaar

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
Vertrouw op het kalmerende effect vanaf dag 1. De Philips Avent ultra start-speen past precies in het kleine mondje van je pasgeborene en kan veilig gebruikt worden tot de leeftijd van 6 maanden. Wie er ook op de baby past, deze fopspeen zorgt voor comfort en geruststelling!
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Klein, licht en past precies

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

  • Ontworpen voor pasgeborenen

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • Bulk

  • 0-2 m

Lichte fopspeen voor pasgeborenen, veilig te gebruiken tot 6 maanden

Lichte fopspeen voor pasgeborenen, veilig te gebruiken tot 6 maanden

Onze speen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de speen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Op onze vraag hoe hun kleintje reageert op onze siliconenspenen met textuur, gaf gemiddeld 98% van de ouders aan dat hun kleintje de Philips Avent ultra-fopspeen accepteert.

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische, symmetrische, zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Uit een Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de getextureerde Philips Avent-speen die in onze Ultra-spenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt