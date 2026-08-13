Lichte fopspeen voor pasgeborenen, veilig te gebruiken tot 6 maanden

Onze speen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de speen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.