Nachtlampje met MP3 Plug & Play

Kalmeer je baby met een door jou gekozen liedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje. Met een MP3 met plug and play kun je geselecteerde nummers afspelen. Je persoonlijke muziek in de babykamer helpt je baby in een mum van tijd in slaap te vallen (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).