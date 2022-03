Microdermabrasion-opzetstuk voor zachte behandeling

Aanbevolen voor vrouwen die voor het eerst een Microdermabrasion-behandeling ondergaan, of voor vrouwen met een gevoelige huid of in perioden waarin de huid gevoeliger is door seizoens- of hormonale veranderingen. Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen, veilig voor thuisgebruik. Als u een nieuw opzetstuk gebruikt, begin dan altijd met een beperkt aantal behandelingen, zodat uw huid kan wennen aan intensere behandeling.*