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Niet meer leverbaar

VisaCareMicrodermabrasion

SC6240/01

4.5

| (242) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

3 Prijzen

Steviger gevoel, jeugdiger ogende huid

Stimuleer en behoud het natuurlijke jeugdige uiterlijk van uw huid met het VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation-systeem. Dit masseert uw huid en stimuleert de doorbloeding. Dode huidcellen worden verwijderd voor een natuurlijke celvernieuwing.

Bekijk alle voordelen

met het Philips VisaCare Microdermabrasion-systeem

Steviger gevoel, jeugdiger ogende huid

  • Huidverjongingsbehandeling

  • opzetstuk gevoelige en normale huid

Voor een jonger uitziende huid

Philips VisaCare Microdermabrasion stimuleert celaanmaak in de huid voor een gladder, steviger gevoel en een zichtbaar stralende huid.

Huid is stralender, voelt gladder en steviger in 4-6 weken

Huid is stralender, voelt gladder en steviger in 4-6 weken

93% van de geteste vrouwen zegt dat de huid direct soepeler aanvoelt. 84% is van mening dat de huid er stralender uitziet. 84% merkt dat de huid er gezonder uitziet.*

DualAction Air Lift & Exfoliation-systeem

DualAction Air Lift & Exfoliation-systeem

Masseert de huid en stimuleert de bloedsomloop, terwijl dode huidcellen worden verwijderd voor een natuurlijke celvernieuwing.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

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  • Afbeelding van AWARD-3620596
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Recensies

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4.5

van 5

242

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

27/01/2018

Nederland

Nederland

Top

Tevreden over het gebruik van het apparaat. Goede investering en past prima in mijn huidverzorging ritueel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

23/01/2018

Nederland

Nederland

Fantastisch apparaat

Aanvankelijk even wennen aan het idee; microdermabrasie maar dan in het comfort van je eigen huis. Was nogal sceptisch. Maar echt, de resultaten zijn gewoonweg fantastisch! Iedere week gebruik ik de unit gemiddeld 2 a 3 keer. Aan het begin van de testperiode had ik vergrote porieen naast mijn neus. Die zijn zichtbaar kleiner geworden. Ook merk ik dat mijn huid er "gekleurder" uitziet, alsof ik continue een zonnetje heb gepakt. Als ik een weekje niet heb "gevisapured" heb mis ik het en voelt mijn huid minder zacht aan. Sommige plekken zijn lastiger re bewerken, zoals het voorhoofd. Daar schiet de suctie soms los. Oh ja, doe het niet vlak voordat je nog ergens naartoe moet! Het apparaat laat de nodige rode en soms paarse vlekken achter die pas met een paar uur wegtrekken. Al met al ben ik zeer tevreden. Ja, het is een grote uitgave maar iedere cent meer dan waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

23/01/2018

Nederland

Nederland

Fantastisch apparaat

Aanvankelijk even wennen aan het idee; microdermabrasie maar dan in het comfort van je eigen huis. Was nogal sceptisch. Maar echt, de resultaten zijn gewoonweg fantastisch! Iedere week gebruik ik de unit gemiddeld 2 a 3 keer. Aan het begin van de testperiode had ik vergrote porieen naast mijn neus. Die zijn zichtbaar kleiner geworden. Ook merk ik dat mijn huid er "gekleurder" uitziet, alsof ik continue een zonnetje heb gepakt. Als ik een weekje niet heb "gevisapured" heb mis ik het en voelt mijn huid minder zacht aan. Sommige plekken zijn lastiger re bewerken, zoals het voorhoofd. Daar schiet de suctie soms los. Oh ja, doe het niet vlak voordat je nog ergens naartoe moet! Het apparaat laat de nodige rode en soms paarse vlekken achter die pas met een paar uur wegtrekken. Al met al ben ik zeer tevreden. Ja, het is een grote uitgave maar iedere cent meer dan waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaCare SC6240/01 Microdermabrasion

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Voorwaarden

  1. Onafhankelijke testresultaten van 75 consumenten bij behandeling van 4 weken, Verenigd Koninkrijk 2014