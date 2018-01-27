Aanvankelijk even wennen aan het idee; microdermabrasie maar dan in het comfort van je eigen huis. Was nogal sceptisch. Maar echt, de resultaten zijn gewoonweg fantastisch! Iedere week gebruik ik de unit gemiddeld 2 a 3 keer. Aan het begin van de testperiode had ik vergrote porieen naast mijn neus. Die zijn zichtbaar kleiner geworden. Ook merk ik dat mijn huid er "gekleurder" uitziet, alsof ik continue een zonnetje heb gepakt. Als ik een weekje niet heb "gevisapured" heb mis ik het en voelt mijn huid minder zacht aan. Sommige plekken zijn lastiger re bewerken, zoals het voorhoofd. Daar schiet de suctie soms los. Oh ja, doe het niet vlak voordat je nog ergens naartoe moet! Het apparaat laat de nodige rode en soms paarse vlekken achter die pas met een paar uur wegtrekken. Al met al ben ik zeer tevreden. Ja, het is een grote uitgave maar iedere cent meer dan waard!