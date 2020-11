Ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen

Philips VisaCare gebruikt de Microdermabrasion-technologie die normaal in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie aangepast voor veilig thuisgebruik. Philips VisaCare is ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen.