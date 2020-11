Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.