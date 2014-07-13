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Niet meer leverbaar
Licht en comfortabel
Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.
FM-transmissie
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.
De batterijen worden meegeleverd, dus het product is direct klaar voor gebruik!
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones