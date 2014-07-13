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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Licht en comfortabel

Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.

Bekijk alle voordelen

Draadloos

Licht en comfortabel

  • FM-transmissie

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Batterij inbegrepen, dus het product is direct klaar voor gebruik

De batterijen worden meegeleverd, dus het product is direct klaar voor gebruik!

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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