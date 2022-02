Laten vallen? Water gemorst? Geen probleem!

Deze Philips SHOQBOX is ontwikkeld om spatten en schokken te weerstaan, ideaal voor avonturiers. Geen zorgen meer over regen of gemorste vloeistoffen dankzij het spatbestendige ontwerp. De rubberen behuizing is van speciaal, stevig materiaal dat druppels en ruw gebruik kan weerstaan. Gooi hem gewoon in uw tas of hang hem aan uw rugzak. Perfect voor buiten, waar een beetje extra stevigheid geen kwaad kan.