Krachtige schoonmaakpod voor onderhoud en hygiëne

Met het krachtige reinigingsstation reinigt en smeert u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. Het station is 10x effectiever dan reiniging met water****. Het is het kleinste reinigingsstation ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.