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Niet meer leverbaar
S1110/04
3.9
van 5
195
Reviews & awards
Veerman
26/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
De Philips Shaver scheert echt mijn gezicht glad.
Het scheerapparaat ligt makkelijk in de hand, en scheert echt goed.
Voordelen
Scheert glad, kan lang scheren voordat de batterij leeg is.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
05/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Een echte gladscheerder
ligt goed in de hand, kapje blijft goed zitten, na opbergen, maakt geen lawaai, Ook de extra meegeleverde trimmer is een welkome aanvulling voor neus-en oorhaar.
Voordelen
lange batterijduur
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren
06/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer voordelige vervangende scheerkoppen
De scheerkoppen van mijn dure Philips scheerapparaat waren bot geworden. Ik had ze eerder al eens voor veel geld vervangen. Dit allergoedkoopste model (zonder accu) kostte in de aanbieding een stuk minder dan vervangende scheerkoppen. Oplader bewaard en de rest naar de milieustraat gebracht.
Voordelen
zeer voordelige vervangende scheerkoppen
Nadelen
verspilling van grondstoffen
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren