Scheer uw eigen hoofd - zelfs de moeilijk bereikbare plekken

Met de Headgroom-tondeuse trimt u uw haar in een handomdraai of scheert u uw hoofd comfortabel glad. Dankzij de unieke hulpstukken met een draaihoek van 180° bereikt u gemakkelijk alle delen van het hoofd en kunt u scheren of trimmen zonder wondjes of sneetjes te veroorzaken. Bekijk alle voordelen