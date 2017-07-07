Een geweldige haartrimmer heb er 1 die ik al 6 jaar gebruik ieder 3weken. Werkt heel fijn kan makkelijk zelf mijn haar knippen. De rode lock knop zorgt dat snij-hoogte niet verandert tijdens het knippen, dit is helaas weg gedesigned in het nieuwe model zoals bij QC5570/32 en QC5580/32, heel jammer, dat is net een zekerheid die je tijdens het knippen wil... Het uitvallen van een kam of verstellen van de hoogte is rampzalig voor het kapsel. Is nog nooit gebeurt met dit type QC5170/02.