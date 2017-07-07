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Niet meer leverbaar
Knipelement met draaihoek van 180°
De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.
Het product is zo ontworpen dat het makkelijk in de hand ligt. U hebt volledige controle en het product is zeer gebruiksvriendelijk
De extra krachtige batterij biedt superieure prestaties, zelfs bij dikke haartypen
4.2
van 5
90
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
gfrl
07/07/2017
Nederland
Dit produkt ligt goed in de hand en de scheerkop is draaibaa
We hebben al vele jaren deze haartrimmer en zijn er zeer tevreden over. Het pluspunt is dat de scheerkop draaibaar is zodat het gemakkelijk is om te scheren. Ik ben van plan een gelijkaardige te kopen voor mijn zoon.
Deze review is gemaakt voor QC5170/60 do it yourself hair clipper
Deze review is gemaakt voor QC5170/60 do it yourself hair clipper
Runningron
14/01/2014
Nederland
Fijne trimmer voor doezelver.
Een geweldige haartrimmer heb er 1 die ik al 6 jaar gebruik ieder 3weken. Werkt heel fijn kan makkelijk zelf mijn haar knippen. De rode lock knop zorgt dat snij-hoogte niet verandert tijdens het knippen, dit is helaas weg gedesigned in het nieuwe model zoals bij QC5570/32 en QC5580/32, heel jammer, dat is net een zekerheid die je tijdens het knippen wil... Het uitvallen van een kam of verstellen van de hoogte is rampzalig voor het kapsel. Is nog nooit gebeurt met dit type QC5170/02.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse
Teus
14/01/2014
Nederland
Fijne trimmer voor doezelver.
Een geweldige haartrimmer heb er 1 die ik al 6 jaar gebruik ieder 3weken. Werkt heel fijn kan makkelijk zelf mijn haar knippen. De rode lock knop zorgt dat snij-hoogte niet verandert tijdens het knippen, dit is helaas weg gedesigned in het nieuwe model zoals bij QC5570/32 en QC5580/32, heel jammer, dat is net een zekerheid die je tijdens het knippen wil... Het uitvallen van een kam of verstellen van de hoogte is rampzalig voor het kapsel. Is nog nooit gebeurt met dit type QC5170/02.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse