Touchscreen voor een geweldige kijkervaring

Bedien uw digitale fotoalbum eenvoudig met een druk op de knop of een aanraking van het scherm. Met het touchscreen kunt u foto's eenvoudig verplaatsen, toevoegen of verwijderen. Dankzij het menu met pictogrammen is de Philips digitale fotolijst makkelijk in gebruik. Het touchscreen zorgt voor een geweldige kijkervaring.