ESP voor muziek die onderweg nooit overslaat

Elektronische schokbeveiliging is een handige functie waarmee u voorkomt dat de disc overslaat als uw speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Tijdens het afspelen van uw CD wordt de muziek continu in de geheugenbuffer van de speler geplaatst. Deze buffer slaat tijdelijk uw muziek op. Als het apparaat onderhevig is aan schokken, per ongeluk of tijdens het sporten, kunt u nog steeds genieten van het ononderbroken geluid van de muziek die in de buffer is opgeslagen, terwijl de laser zich onmiddellijk focust op de plek van de schok en verdergaat met afspelen om de buffer aan te vullen.